Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, K5373 - Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Kehl (ots)

Ein Auffahrunfall am Dienstagnachmittag war das Ergebnis mutmaßlicher Unachtsamkeit eines 54-jährigen Taxifahrers. Dieser befuhr kurz vor 16:30 Uhr die K5373 aus Auenheim kommend und wollte an der Kreuzung auf die L75 einbiegen. Hierbei erkannte der 54-Jährige zu spät, dass die vor ihm befindliche 18-jährige Fahrschülerin verkehrsbedingt bremsen musste. Durch die folgende Kollision verletzte sich die 18-Jährige leicht und musste noch vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der im gleichen Auto sitzende Fahrschullehrer soll sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt haben und konnte ein Fehlverhalten seiner Schülerin ausschließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell