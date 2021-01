Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Loffenau (ots)

Eine schneebedeckte Fahrbahn wurde einem 40-jährigen Seat-Lenker am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr zum Verhängnis. Dieser befuhr den geteerten Waldweg "Teufelsmühle" in Richtung der L564, bis er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Hierbei stürzte der 40-Jährige zirka zwei Meter den Abhang hinunter, ehe sein Auto mit einem Baum kollidierte. Aufgrund der ausgelösten Frontairbags verletzte er sich nur leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Unfallwagen konnte durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse vorerst nicht vom Abschleppunternehmen geborgen werden. Des Weiteren hatte der Unfallverursacher keinen triftigen Grund, sich zu der späten Abendstunde in der Öffentlichkeit aufzuhalten, sodass er mit unangenehmer Post der Bußgeldstelle zu rechnen hat. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell