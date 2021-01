Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung in der Traubenstraße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften sich die ungebetenen Besucher im Tatzeitraum zwischen 7:30 Uhr und 15:20 Uhr durch gewaltsames Einwirken auf die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten geschaffen haben. Hierbei erbeuteten die unbekannten Langfinger Bargeld. Des Weiteren hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

