POL-OG: Hügelsheim - Zeugen gesucht nach Unfall

Die 53 Jahre Fahrerin eines grauen Fords befuhr am Dienstag gegen 9 Uhr die L75 von Iffezheim kommend in Richtung Hügelsheim, als ihr etwa 150 Meter vor dem Kreisverkehr in Hügelsheim ein weißer LKW mit graubraunem Sattelauflieger entgegen kam. Als sich die Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe befanden, löste sich eine Eisplatte vom Dach des Aufliegers und durchschlug die Windschutzscheibe des Fords. Die 53-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro an ihrem Auto. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07229 2273 bei den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Iffezheim zu melden.

