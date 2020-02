Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Auto zusammenstoßen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 6.20 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Sythener Straße in Richtung Sythen, um auf die A43 in Richtung Wuppertal aufzufahren. Als er nach links in die Auffahrt abbog, stieß er mit dem ihm auf der Syteher Straße entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen zusammen. Dabei kippte dessen Auto auf die Seite und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 61-Jährige so verletzt, dass er zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 8000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

