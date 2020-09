Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter brach am frühen Dienstagmorgen in ein Autohaus im Gewerbering in Hochstetten ein und entwendete Bargeld von mehreren hundert Euro.

Kurz nach 04:00 Uhr verschaffte sich der Dieb über eine Außentür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Betriebes. Hier öffnete er mehrere Schränke und Schubladen. Eine aufgefundene Registrierkasse öffnete der Eindringling gewaltsam und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Über die zuvor geöffnete Außentür verließ der Täter offensichtlich das Objekt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbering oder Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 967180 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

