POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Alkoholisierter Autofahrer bleibt mitten auf der B36 stehen

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt trafen Beamte des Polizeireviers Karlsruhe am Dienstag gegen 22:00 Uhr auf einen 34-jährigen Autofahrer, welcher mit seinem Fahrzeug mitten auf der B36 - Höhe Eggenstein-Leopoldshafen - stehen blieb. Der offenbar stark unter dem Einfluss von Alkohol stehende Mann konnte mit noch laufendem Motor im Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Da das Auto nicht abgesichert war, kam es mehrfach zu Gefahrensituationen. Die Beamten sicherten daher umgehend den Bereich ab und führten eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch. Da der 34-Jährige aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades nicht mehr in der Lage war, eine verständliche Äußerung zu tätigen, wurde er aufs Polizeirevier verbracht. Eine Abholung des Autos wurde veranlasst. Der Mann muss sich nun aufgrund des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten.

