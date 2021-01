Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Baden-Baden (ots)

Nachdem am vergangenen Freitagabend in einer Bar in der Lange Straße mehrere Personen trotz der geltenden Beschränkungen zusammengekommen waren, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

Zeugen meldeten gegen 21.30 Uhr, dass sich eine Gruppe in einem Séparée des Gebäudes aufhielt und dort wohl auch bewirtet worden sein soll. Eine anschließende Überprüfung durch Beamte des örtlichen Reviers bestätigte den Verdacht. Die Zusammenkunft der insgesamt zwölf Personen wurde aufgelöst und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Betroffenen müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

