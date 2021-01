Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Versuchter Einbruch

Sinzheim (ots)

Unbekannte haben am Montag versucht in ein Anwesen in der Halberstunger Straße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften sich die ungebetenen Besucher im Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 15:45 Uhr gewaltsam an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht haben. Diese hielt den Hebelversuchen der Unbekannten jedoch stand, sodass es ihnen nicht gelang, in das Gebäude einzudringen. Es blieb jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

