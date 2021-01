Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrradfahrer von Auto erfasst

Oberkirch (ots)

Ein 54 Jahre alter Radfahrer wurde am Dienstagmorgen von einem Auto erfasst und musste mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Der Velo-Lenker war gegen 6:30 Uhr auf der Nußbacher Straße unterwegs und wollte geradeaus weiter in Richtung Zusenhofen fahren. Die Fahrerin eines Volkswagen überquerte zur selben Zeit die Zusenhofener Straße, um geradeaus weiter auf die B28 zu fahren, als sie die Vorfahrt des Radlers missachtete und es zur Kollision kam. Die Beleuchtung am Rad des 54-Jährigen war aktuellen Erkenntnissen zufolge intakt und auch eingeschaltet.

