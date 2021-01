Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - Ohne Fahrkarte aber mit gestohlenem Fahrrad

Achern, Önsbach (ots)

Bei einer Fahrausweiskontrolle auf der Fahrt von Bühl nach Achern konnte durch Kontrolleure am Montagmittag in einer Bahn festgestellt werden, dass ein 20-Jähriger keinen gültigen Fahrausweis mitführte. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei stellte sich überdies heraus, dass das von dem Heranwachsenden mitgeführte Fahrrad im August 2020 in Denzlingen entwendet worden war. Die Umstände, wie der Verdächtige an das Velo gelangte, sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell