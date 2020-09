Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unzulässige Abfallablagerung

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche ist es an der Landesstraße 103 zwischen dem Kreisverkehr am Westring und der Anschlussstelle Waldenau zu einer unzulässigen Abfallablagerung gekommen.

Am Samtag, den 29.08.2020, erhielt das Polizeirevier Pinneberg Kenntnis von mehreren dort abgelegten Müllsäcken.

Die Beamten stellten daraufhin in Richtung Schenefeld rechtsseitig hinter den Leitplanken insgesamt 27 blauen Müllsäcke fest.

Die Plastiksäcke waren überwiegend mit Dämmmaterial gefüllt.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht entsprechend nach Zeugen.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter 04121 40920 gebeten.

