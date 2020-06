Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200615 - 573 Frankfurt-Bockenheim: Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 14. Juni 2020, erschien eine 69-jährige Frau auf der Wache des Kriminaldauerdienstes. Dort zeigte sie einen Handtaschenraub an, welcher sich am Vortag, gegen 21.00 Uhr, in der Homburger Straße ereignete.

Zu diesem Zeitpunkt war die geschädigte 69-Jährige zu Fuß unterwegs, als sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Täter näherte. Er packte sie fest mit beiden Händen um den Hals und äußerte, "Alles, was du hast, gehört mir!". Danach riss er der Frau die Handtasche von der Schulter und verschwand. Die Geschädigte war anschließend derart aufgewühlt, dass sie die Anzeige erst am nächsten Tag erstatten konnte.In der Tasche befanden sich rund 365 Euro Bargeld, eine EC-Karte sowie die Gesundheitskarte.

Der Täter wird beschrieben als 30-35 Jahre alt mit dunklem Teint. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare, auffällig große Nase, große Augen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

