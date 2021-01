Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Unfall mit Radfahrerin

Hausach (ots)

Ein Unfall am Dienstagnachmittag beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Haslach. Eine 59-jährige Passat-Lenkerin befuhr kurz nach 17:30 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße. Hierbei kollidierte sie aus bislang noch unbekannter Ursache mit einer entgegenkommenden 28-jährigen Radfahrerin. Diese kam zu Fall und musste noch vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde von den Ordnungshütern an die Anschrift der 28-Jährigen gebracht. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. /jt

