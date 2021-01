Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall beim Abbiegen

Offenburg (ots)

Das Linksabbiegen eines Jaguar-Lenkers endete am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr mit einem Unfall. Der 50-Jährige befuhr die Marlener Straße und wollte an der dortigen Kreuzung in die Wilhelm-Röntgen-Straße einbiegen. Aus bislang noch unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit einer ordnungsgemäß auf der Marlener Straße entgegenkommenden 41-jährigen BMW-Fahrerin. Nach bisherigem Ermittlungstand hat sich keiner der Beiden verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. /jt

