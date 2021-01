Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zu hoch gepokert! - Polizei Celle hebt illegale Glücksspielhölle aus

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag rückten Einsatzkräfte der Polizei Celle in die Sprengerstraße aus, weil sich Hinweise auf ein dort betriebenes illegales Casino ergeben hatten. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen gegen 01.30 Uhr eintrafen und das Gebäude umstellten, versuchten sogleich zwei männliche Personen vergeblich, aus dem Hintereingang zu flüchten. Im Inneren des Gebäudes trafen die Beamten insgesamt 21 Männer im Alter zwischen 26 und 58 Jahren bei Speis und Trank an Pokertischen und Glücksspielautomaten an. Drei der überraschten Spieler flüchteten in einen Nebenraum und versuchten sich hinter Regalen und einer Matratze zu verstecken. Bei der Durchsuchung der Personen und des Gebäudes - mit im Einsatz ein Diensthund - stellten die Beamten Bargeld in fünfstelliger Höhe, Pokerchips und Mobiltelefone sicher. Die angetroffenen Personen, vorwiegend aus dem Landkreis Celle, müssen sich jetzt mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts auf Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel auseinandersetzen. Zudem erhielten die Männer Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Verordnung.

