Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Celle (ots)

Am Samstagmorgen, 23.01.2021, kam es auf dem Lidl-Parkplatz in der Ackerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Kundin hatte ihren PKW VW Touran gegen 08.30 Uhr geparkt und war zum Einkaufen gegangen. Als sie gegen 09.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie frische Beschädigungen am linken Fahrzeugheck. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen dunkelblauen Wagen, der zuvor daneben gestanden hatte. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/28321-0.

