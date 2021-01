Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang in Wietze

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

29323 Wietze (ots)

Am Freitagnachmittag (22.01.2021) parkte die 78-jährige Fahrerin eines Familienvans vom Parkstreifen in Höhe der Apotheke aus, wobei sie umgehend auf der Fahrbahn der Steinförder Straße wendete, um in die entgegengesetzte Richtung nach Jeversen zu fahren.

Diesen Wendevorgang bemerkte der 36-jährige Fahrer eines Klein-Lkw aus Richtung Jeversen kommend zu spät, so dass es trotz Abbremsens zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Durch den Aufprall wurde die 78-Jährige aus Jeversen leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war für eine Stunde voll gesperrt.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell