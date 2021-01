Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bei Unfall Ölwanne aufgerissen

Celle (ots)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer kam in der Nacht zu Freitag mit seinem VW beim Abbiegen von der Georg-Wilhelm-Straße in die Braunhirschstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Unfallursache dürfte ersten Ermittlungen zufolge nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Infolge der Kollision riss die Ölwanne des PKW auf und hinterließ einen Ölfilm auf der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der junge Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Mitarbeiter der Stadt befreiten die Fahrbahn noch in der Nacht von dem etwa 50 Meter langen Ölfilm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell