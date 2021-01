Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bergen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 23.01.2021, brachen unbekannte Täter das Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses im Horstweg auf und gelangten auf diesem Weg in den Waschmaschinenraum der Hausgemeinschaft. Nach derzeitigem Stand wurden weder aus diesem noch aus den auch aus den angrenzenden Kellerräumen etwas entwendet. Die Schadenshöhe am Fenster beträgt ca. 80.-EUR. Hinweise nimmt die Polizei Bergen telefonisch (05051-471660)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell