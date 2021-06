Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen parkendes Auto gefahren

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag in Borken dar. Ein 65-Jähriger hatte gegen 23.30 Uhr den Nordring in Richtung Bocholter Straße befahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Bottroper nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein parkendes Auto. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

