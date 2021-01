Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bösel-Sachbeschädigung an Bahnübergang

Zwischen Donnerstag, den 24.Dezember 2020, gegen 00.00 Uhr und Dienstag, den 29.Dezember 2020, um 00.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das Andreaskreuz des Bahnüberganges an der Thüler Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel.: 04494-922620) entgegen.

Friesoythe- Brand eines PKW

Am 04.Januar 2021, gegen 11.35 Uhr kam es in der Straße Altenendend zum Brand eines PKW. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war dieser in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Durch das Feuer wurde zudem eine angrenzende Hausmauer beschädigt. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Gehlenberg, die mit 4 Löschfahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

