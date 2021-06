Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heckscheibe attackiert

Gronau (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag an der Grünstiege in Gronau die Heckscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

In den vergangenen Wochen ist es, wie berichtet, zu mehreren ähnlich gelagerten Taten in der Straße gekommen. So hatte ein Unbekannter am 12.05. gegen 10.20 Uhr an zwei Autos die Außenspiegel abgeschlagen und war dabei beobachtet worden. Der Täter war in diesem Fall circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte lange, zu Dreadlocks frisierte Haare, und war bekleidet mit einer grünen Kappe und schwarzen Kleidungsstücken.

Ein Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

