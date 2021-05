Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Todesermittlungsverfahren nach Leichenfund auf Friedhof eingeleitet

Mechernich (ots)

Die Staatsanwaltschaft Bonn und die Kreispolizeibehörde Euskirchen haben am Dienstagmittag (11.36 Uhr) die Ermittlungen nach einem Leichenfund auf einem Friedhof in einem frisch ausgehobenen Grab in Mechernich aufgenommen.

Der Fundort der Leiche war in einem Abschnitt des Friedhofs, der vor Jahren eingeebnet worden war.

Der Leichnam wurde beschlagnahmt und ein rechtsmedizinisches Gutachten durch die Staatsanwaltschaft Bonn in Auftrag gegeben.

Im Rahmen der Ermittlungen wird geprüft, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorgelegen hat.

