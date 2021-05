Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehrt rückt zu vermeintlichen Autobrand aus (01.05.2021)

Unterkirnach (ots)

Ein vermeintlicher Fahrzeugbrand hat die Feuerwehr und die Polizei am Samstag gegen 22 Uhr auf der Talstraße auf den Plan gerufen. An einem geparkten Audi drang Rauch aus dem Motorraum. Wie sich schnell herausstellte, war es harmloser Wasserdampf, der wegen eines Defekts am Kühlsystem des Audi austrat. Die Feuerwehr musste nicht einschreiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell