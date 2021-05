Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ford Transit gestohlen (02.05.2021)

Vöhrenbach (ots)

Einen Kleintransporter gestohlen haben Unbekannte am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Schwimmbadstraße. Diebe klauten einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Ford Transit, den sie später auf der Straße "Rote Gasse" in Villingen-Schwenningen zurück liessen. Personen, die Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

