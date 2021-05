Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, KN) Plötzlicher Graupelschauer führt zu Unfall

Steißlingen (ots)

Ein Regen- und Graupelschauer hat auf der A98 zwischen dem Kreuz Hegau und Stockach-West zwei Autofahrer aus der Spur gebracht. Eine 24 Jahre alte Opel-Fahrerin geriet zunächst ins Schleudern und krachte dann in die Mittelleitplanke. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Golf-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den Opel. Beide Autos blieben dann auf den Fahrspuren liegen, weswegen die A98 kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Schaden an den Autos taxiert die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell