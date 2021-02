Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ochtendung, Koblenzer Straße (ots)

Am 10.03.21, parkte in der Zeit von ca. 09.40 h bis 11:00 h, ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen Pkw, Ford Focus, auf dem Parkplatz der Koblenzer Straße. Als der Fahrzeugführer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass sein Kfz beim Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

