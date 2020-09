Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Gewaltsam in Geschäft eingebrochen

Legden (ots)

Offensichtlich auf Schmuck abgesehen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Samstag in Legden: Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zu den Räumen eines Geschäfts an der Hauptstraße. Um hineinzukommen, schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten. Was die Einbrecher genau entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 05.40 Uhr. Hinweise zur Ermittlung der Täter erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell