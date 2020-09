Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - 50 Jahre alten Ackerschlepper entwendet

Vreden (ots)

Einen Traktor habe Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Vreden gestohlen. Der grün lackierte Ackerschlepper des Herstellers Klöckner-Humboldt-Deutz aus dem Jahre 1970 hatte in einer Scheune in Lünten-Nork unweit der Bundesstraße 70 gestanden. Um mit dem Fahrzeug das eingefriedete Gelände verlassen zu können, beschädigten die Täter einen Zaun. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

