Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Mayen (ots)

Hirten. Am 10.02.2021 gegen 08:20 Uhr ereignete sich auf der B258 in der Gemarkung Hirten ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Mendig befuhr mit ihrem Pkw die B258 in Fahrtrichtung Nürburgring. In einer Kurve kollidierte sie, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn, mit zwei entgegenkommenden Pkw. Alle drei unfallbeteiligten Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die B258 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell