POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Betäubungsmitteleinfluss Am 01.01.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit einem BMW X4 die Bremerstraße in Richtung Kantstraße um in diese nach links abzubiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn sowie der Beeinflussung durch Betäubungsmittel kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Bürgersteig gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Urintest bei dem Fahrzeuglenker fiel positiv auf THC aus. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 15 000 Euro und an der Laterne ein Schaden von ca. 3000 Euro. |rud

