Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuerwerk entzündet Balkon

MehlingenMehlingen (ots)

Feuerwerk hat in der ersten Stunde des neuen Jahres einen Brand an einem Balkon entzündet. Nach Abbrennen von Feuerwerk im Garten hatten sich die Bewohner wieder ins Haus begeben, als ein Passant Flammen im Balkonbereich bemerkte. Funken des Feuerwerks hatten offenbar zunächst Gegenstände auf dem Balkon in Brand gesetzt, bevor das Feuer auf den Balkon und den Rolladen übergriff. Anwohner konnten die Flammen selbst löschen, die Feuerwehr kontrollierte den Brandort und führte Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

