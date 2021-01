Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen angezündet

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Kinder haben am Silvesterabend den Reifen eines geparkten Fahrzeugs an der Alten Brücke angezündet. Zeugen hatten die beiden Jungen dabei beobachtet, wie sie sich unmittelbar vor dem Brandausbruch an dem Vorderreifen zu schaffen gemacht hatten. Kurz darauf stand der Reifen in Flammen. Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die beiden ungefähr 12-jährigen Brandstifter waren geflüchtet und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei konnte aber Hinweise zu den Beiden aufnehmen und übernahm die Ermittlungen.

