Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schreckschusswaffe unterwegs

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Am Silvesternachmittag ist ein Mann bei einer Verkehrskontrolle mit einer Schreckschusswaffe angetroffen worden. Einer Streife war der Wagen des 21-Jährigen an der Mall aufgefallen, worauf sie den Fahrer und seinen Beifahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Beamten in einem Rucksack die Schusswaffe und Munition. Eine entsprechende Berechtigung konnten weder Fahrer noch Beifahrer vorweisen, so dass die Waffe sichergestellt wurde. Auf den Mann kommt jetzt eine Strafanzeige zu.

