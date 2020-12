Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Briefkasten aufgebrochen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern)Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage haben unbekannte Täter in Enkenbach-Alsenborn einen Briefkasten aufgebrochen. Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass der Briefkasten in der Königsberger Straße gewaltsam geöffnet und von Unbefugten geleert wurde.

Ob sich Briefsendungen darin befanden und wieviele, ist unklar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum kann lediglich auf die Tage zwischen dem 24. Dezember, 11 Uhr, und 28. Dezember, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



