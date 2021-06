Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto steht in Flammen

Gronau (ots)

Ein Auto ist in Gronau in Brand geraten. Zur Enscheder Straße wurden Einsatzkräfte am Samstag gegen 00.35 Uhr gerufen. Auf einem Gelände nahe der Grenze zu den Niederlanden stand ein Auto in Flammen. Die Brandursache sowie der Wert des Wagens sind derzeit unklar, Brandstiftung wird aber nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell