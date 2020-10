Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Räuber greift Mülheimer mit Cuttermesser an - Zeugensuche

Essen (ots)

45473 Mh.-Altstadt: Die Kriminalpolizei sucht nach einem Raubüberfall auf der Aktienstraße heute Morgen (4. Oktober) einen Räuber, der einen 24-jährigen Mülheimer mit einem Cuttermesser überfallen und verletzt hat. Gegen 1:10 Uhr meldete sich der Überfallene von seiner Wohnanschrift und gab den Beamten an, dass er einige Minuten zuvor auf der Aktienstraße in Höhe der Straße "Klippe" von einem unbekannten Mann überfallen wurde. Zunächst habe der Unbekannte nach einer Zigarette gefragt, ehe er ein Cuttermesser zog und Bargeld sowie das Mobiltelefon forderte. Es folgte eine Auseinandersetzung, bei welcher der Mülheimer durch einen Schnitt leicht verletzt wurde. Durch einen Schlag in das Gesicht des Räubers konnte dieser schlussendlich in die Flucht geschlagen werden. Er flüchtete über die Nordstraße davon. Der Räuber soll über 1,8 Meter groß ein, zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und einen Drei-Tage-Bart haben. Er soll eine schwarze Jeans, eine schwarze Jacke, weiße Schuhe und eine weiße Cappy der Marke "Ed-Hardy" getragen haben. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise auf den Räuber nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

