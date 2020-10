Polizei Essen

POL-E: Essen: Altenessener Zivilpolizisten lassen Drogendealer auffliegen

Essen (ots)

45329 E-Karnap: Gestern Abend (01. Oktober) beobachteten Beamte des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Nord zwei verdächtige Männer, die im Bereich der Karnaper Straße/Mannesstraße immer wieder einen Sperrmüllhaufen aufsuchten und darin rumwühlten. Regelmäßig kamen weitere Personen hinzu, mit denen man mutmaßlich Betäubungsmittel gegen Bargeld tauschte und dann wieder getrennter Wege ging.

Nach einer kurzfristigen Observation kontrollierten die Beamten die 20 und 25 Jahre alten Männer. Bei der Überprüfung konnten die Polizisten bei den Personen selber, aber auch in dem Sperrmüllhaufen einige verkaufsfertige Portionen mit mutmaßlichem Marihuana auffinden.

Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen fanden die Beamten außerdem einen Schlüsselbund, dessen Schlüssel zu einem leerstehenden Haus in der Nähe passten.

In dem Haus konnten weitere zum Verkauf vorbereitete Portionen mit Betäubungsmitteln (vermutlich Marihuana und Amphetamine), aber auch drei Cannabispflanzen aufgefunden werden. Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass in dem Haus in der Vergangenheit eine Cannabisplantage betrieben worden ist.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst zur Polizeiwache Altenessen gebracht, die sie nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen aber wieder verlassen durften.

Das Kriminalkommissariat 12 (KK12) übernimmt in diesem Sachverhalt die weiteren Ermittlungen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell