Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Firmenwagen gefasst

Velen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Freitag in Velen nach einem Diebstahl aus einem Firmenwagen einen Tatverdächtigen ermitteln können. Zu der Tat war es gegen 04.15 Uhr an der Straße Seltings Porte gekommen: Zeugen hatten verdächtige Geräusche wahrgenommen und gesehen, dass sich ein Mann an dem dort stehenden Firmenwagen zu schaffen machte. Polizeibeamte trafen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf den Beschuldigten, der mit einem Fahrzeug geflüchtet war. Sie hielten den Fahrer an und nahmen den 31 Jahre alten rumänischen Staatsbürger vorläufig fest. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher; darin fanden sich verschiedene hochwertige Werkzeuge. Diese lassen sich nach ersten Ermittlungen weiteren ähnlich gelagerten Taten zuordnen, die sich in der gleichen Nacht ebenfalls in Velen ereignet haben. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

