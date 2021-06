Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Schäden nach nächtlichem Streifzug

Raesfeld (ots)

Randaliert haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Raesfeld. Die Täter beschädigten an einem Gastronomiebetrieb am Ostring zwei Blumenkübel und entwendeten Dekofiguren. Darüber hinaus attackierten sie an der Dorstener Straße mehrere Verkehrszeichen. Angaben von Zeugen deuten darauf hin, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt hat. Die Tatzeit liegt zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell