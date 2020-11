Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unerlaubt und mit gefälschtem Führerschein

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung konnte die Bundespolizei einen 31-Jährigen feststellen, der sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Zudem war er im Besitz eines gefälschten Führerscheins.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 31-Jährigen als Fahrer eines PKW in Weil am Rhein. Bei der Kontrolle legte der Mann einen elektronischen, mazedonischen Reisepass (eRP) sowie einen mazedonischen Führerschein vor. Mit dem eRP hätte sich der Mann für einen Kurzaufenthalt von 90 Tagen visumsfrei im Gebiet der Schengener-Staaten aufhalten dürfen. Allerdings befand sich in seinem Pass kein Einreisestempel und er gab an, sich bereits seit Mitte August in Deutschland aufzuhalten. Dadurch überschreitet der 31-Jährige seinen Visumsfreien Zeitraum und hält sich unerlaubt in Deutschland auf. Zudem stellt die Streife bei der Überprüfung des Führerschein Fälschungsmerkmale fest. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

