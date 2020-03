Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 2. Nachtragsmeldung zu dem tragischen Vorfall im Wangerland

Wangerland (ots)

Der 10-Jährige, bei dem am 06.03.2020 im Rahmen eines Schulschwimmens lebensrettende Maßnahmen durchgeführt wurden, ist am Montagabend in einer Klinik in Oldenburg gestorben.

Auf die vorherigen Pressemeldungen wird verwiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4541650

Für die Todesursachenermittlung findet auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die gerichtsmedizinische Untersuchung am Mittwochvormittag, 11.03.2020, statt.

Die im Schwimmbad anwesenden Schulklassen werden sowohl von einer speziell geschulten Psychologin und der Notfallseelsorge betreut.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell