Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkohol - 50-Jährige leiste erheblichen Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am späten Samstagabend (30.03., 22.55 Uhr) meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass ein BMW mit deutlichen Schlangenlinien auf der Bruder-Konrad-Straße in Fahrtrichtung Am Hütttenbrink fahren würde.

In unmittelbarer Nähe der Kreuzung Bruder-Konrad-Straße/Am Hütttenbrink/Verler Straße trafen die sofort eingesetzten Polizeibeamten auf einen 50-jährige Frau aus Gütersloh, die sich neben dem beobachteten Fahrzeug aufhielt.

Augenscheinlich stand sie erheblich unter dem Einfluss von Alkohol.

Daraufhin suchten die Beamten das Gespräch mit der Frau und eröffneten ihr den Tatvorwurf. Daraufhin beleidigte die 50-Jährige die Polizeibeamten aufs Übelste. Zudem reagierte sie uneinsichtig und aggressiv, eine Gesprächsführung war schlecht möglich, da die Frau den Polizeibeamten immer wieder ins Wort fiel.

Als der Gütersloherin eine Blutprobe entnommen und sie dazu transportiert werden sollte, leistete sie erheblichen Widerstand. Obwohl sie gefesselt war, versuchte die Frau immer wieder in Richtung der Polizeibeamten zu treten und mit dem Kopf und Oberkörper gegen diese zu stoßen.

Weiterhin besteht der Verdacht, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen die 50-jährige Gütersloherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell