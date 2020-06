Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Verdächtiger Mann - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:45 Uhr, soll nach Angaben einer Zeugin ein unbekannter Mann möglicherweise in der Gladbecker Innenstadt auf der Lambertistraße Kinder gefilmt haben. Dabei soll er sich selber unsittlich berührt haben. Nachdem er durch die Zeugin angesprochen wurde, entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: ca. 60 Jahre alt, graue Haare, gebräuntes Gesicht, bekleidet mit brauner Lederjacke und heller beige-farbener Hose.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

