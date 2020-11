Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Luxusautos unterschlagen - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Neuenburg am RheinNeuenburg am Rhein (ots)

Um hochwertige Fahrzeuge verkaufen zu können, soll ein 31-jähriger aserbaidschanischer Staatsbürger, in Deutschland Fahrzeuge geleast haben, um sie dann mit gefälschten Papieren verkaufen zu können. Die Bundespolizei konnte den Gesuchten nun ergreifen.

Der 31-Jährige wurde am Dienstagmittag (24.11.2020), nachdem er aus Frankreich eingereist war, durch Beamte der Bundespolizei in Neuenburg am Rhein kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er soll mehrere hochwertige Fahrzeuge in Deutschland geleast haben. Danach fälschte er die Papiere und veräußerte die Fahrzeuge weiter. Da gegen den nicht in Deutschland wohnhaften Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Unterschlagung eingeleitet wurde, suchte ihn das Gericht mit Haftbefehl zur Untersuchungshaft. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und führte ihn einem Haftrichter vor, danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

