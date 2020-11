Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt europaweit gesuchten Räuber fest

Freiburg im BreisgauFreiburg im Breisgau (ots)

Ein 37-Jähriger ausweisloser Mann wurde am Hauptbahnhof Freiburg durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Fingerabdrücke verrieten den Mann, jetzt sitzt er in Haft, weil er europaweit zur Festnahme gesucht wurde.

Der Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft, wurde am Donnerstagmittag (20.11.2020) im Hauptbahnhof Freiburg, durch die Bundespolizei kontrolliert. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurden seine Fingerabdrücke abgenommen. Weil der 37-Jährige nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern wegen diverser Straftaten aufgefallen war, konnte die Identität anhand der ED-Behandlung festgestellt werden. In Belgien wurde der Mann wegen Raubes zu einer Haftstrafe von zwei Jahren rechtskräftig verurteilt, deswegen bestand im Schengener Informationssystem (SIS) eine europaweite Fahndung zur Festnahme. Der Mann wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Belgien wartet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell