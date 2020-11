Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Beleidigung in der S6 - Bundespolizei sucht Zeugen

LörrachLörrach (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmorgen, 16. November 2020 gegen 06:47 Uhr, in der S6 von Basel Bad. Bahnhof nach Lörrach ereignet haben soll. Nach der Abfahrt des Zuges soll ein älterer Mann, ein junges Mädchen verbal angegangen und beleidigt haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

