Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein ermahnt am Wochenende über 200 Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Seit dem 2. November 2020 intensiviert die Bundespolizei den Einsatz zur Pandemiebekämpfung im Rahmen der eigenen Aufgaben an den Grenzen, in Flughäfen und im Bahnbereich weiter, um einen zusätzlichen Beitrag für die Bundesländer bei der Pandemiebekämpfung zu leisten.

Am vergangenen Wochenende (13. - 15.11.2020) haben die Polizeibeamten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, insgesamt 249 Personen an Bahnhöfen und in Zügen festgestellt, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben. Alle Reisenden zeigten sich hierbei einsichtig.

Bei den intensivierten Maßnahmen an den landseitigen Schengenbinnengrenzen, unterhalb der Schwelle temporär angeordneter Grenzkontrollen, befragten die Bundespolizisten 73 Personen an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz und gaben Hinweise auf die allgemein gültigen Quarantänevorschriften.

