Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Einkaufswagen mit neuwertigen Schuhe gefunden

ErzingenErzingen (ots)

Am Bahnhof Erzingen wurden zwei Einkaufswagen mit neuwertigen Schuhe gefunden. Die Bundespolizei geht davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Schuhe wurden sichergestellt.

Am Donnerstagmorgen [12.11.2020] wurde die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein darüber informiert, dass sich am Bahnhof Erzingen zwei Einkaufswagen mit Schuhen befinden sollen. Eine Streife fand am Bahnhof Erzingen dann tatsächlich zwei komplett mit Schuhen gefüllte Einkaufswagen. Bei der Inaugenscheinnahme stellte die Streife fest, dass es sich um neuwertige Schuhe handelt. Allerdings nur um einzelne Schuhe und nicht um Schuhpaare. Zudem befanden sich an einigen Schuhen noch Etiketten, mit Preisangaben in Schweizer Franken. Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Schuhen um Diebesgut handelt. Die 129 Schuhe wurden durch die Bundespolizei sichergestellt.

